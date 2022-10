Amazon, computer portatili Lenovo in offerta: modello top di gamma al minimo storico

Amazon oggi ha lanciato il negozio di Halloween con una vasta selezione di prodotti a tema tra dolcetti, trucchi e costumi per prepararsi alla notte più spaventosa dell’anno. Al di fuori di tale iniziativa non mancano, però, anche offerte interessanti su computer Lenovo IdeaPad per ogni fascia di prezzo.

I modelli parte di questa carrellata di offerte per il marchio asiatico non sono molti ma, in alcuni casi, si raggiunge o ci si avvicina di molto al prezzo più basso di sempre. Occhi aperti, pertanto, per cogliere la migliore promozione. Di seguito i laptop coinvolti:

Lenovo IdeaPad 1 Notebook - Display 14" HD (Processore Intel Celeron N4020, 128 GB SSD, RAM 4 GB, Windows 10 Home in modalità S) - Ice Blue: 249 euro

Lenovo IdeaPad 3 Notebook - Display 15.6" HD (Processore AMD 3020e, 1TB HDD, RAM 4 GB, AMD Radeon Graphics, Windows 10) - Business Black: 249 euro

Lenovo IdeaPad Flex 5 Notebook Convertibile, Display 14" FullHD (1920x1080), Processore Intel Core i3-1115G4, 256 GB SSD, RAM 8 GB, Windows 11 Home, Tastiera retroilluminata - Graphite Grey: 459 euro

Lenovo IdeaPad 3 Notebook - Display 15.6" FullHD (Processore Intel Core i7-1165G7, 512 GB SSHD, RAM 16 GB, Windows 11 Home) - Abyss Blue: 849 euro

Il prezzo più basso di sempre viene raggiunto dal Lenovo IdeaPad 3 con Intel Core i7, mentre il convertibile IdeaPad Flex 5 vi dista di appena 30 euro. Ciascun computer portatile risulta venduto e spedito da Amazon, con consegna gratuita agli utenti abbonati a Prime. Il pagamento, inoltre, si può completare in più rate con Cofidis.

Sempre da Amazon abbiamo ripreso anche lo sconto su Apple Watch SE 2022.