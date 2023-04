Amazon: confezione da quattro AirTag in sconto del 23%

In vista del weekend di Pasqua, Amazon propone quest'oggi uno sconto molto interessante sulla confezione da quattro AirTag di Apple, su cui viene garantito un risparmio del 23% rispetto al prezzo di listino.

Il bundle, con quattro localizzatori, viene proposto a 99,90 Euro, il 23% in meno rispetto ai 129,90 Euro.

Nel momento in cui stiamo scrivendo però il prodotto viene indicato come non disponibile, ma nella scheda è sottolineato che è possibile comunque ordinarlo a questo prezzo e che Amazon provvederà ad effettuare la spedizione non appena tornerà disponibile.

In sconto troviamo anche la confezione con una sola AirTag, che è disponibile in offerta a 28 Euro, in calo del 28% rispetto ai 39 Euro di listino.

A livello tecnico, gli AirTag sono localizzatori integrati nell'app Dov'è e nell'iCloud Network: sfruttando la diffusione dei dispositivi Apple, permette di rilevare la posizione del proprio oggetto ed inviarla all'applicazione per fornire informazioni accurate. Gli AirTag possono essere utilizzati in zaini, portachiavi, valigie ed altro, ed includono anche un sistema anti stalking. La configurazione è semplice ed immediata e si conclude in pochi secondi direttamente tramite iPhone o iPad: basta avvicinarlo al dispositivo dedicato ed il gioco è fatto.

Nessuna informazione sulla data di scadenza dell'offerta, ma come sempre consigliamo di effettuare l'ordine rapidamente.