Amazon Connected Week, sconti su Huawei MateBook X Pro 2020 e diversi tablet MatePad

In occasione della Connected Week organizzata da Amazon, non è solo Xiaomi ad avere annunciato alcune offerte interessanti sui suoi smartphone ma anche Huawei, anche se in questo caso si parla del computer portatile top di gamma MateBook X Pro 2020 e di diversi tablet della serie MatePad.

Huawei MateBook X Pro 2020 Laptop, Touchscreen FullView Ultrabook da 13.9 Pollici, Intel i7 10510U, 16 GB RAM, 1 TB SSD, NVIDIA GeForce MX250, Huawei Share, Windows 10 Home, Grigio: da 1.999,00 Euro a 1.499,99 Euro

Laptop, Touchscreen FullView Ultrabook da 13.9 Pollici, Intel i7 10510U, 16 GB RAM, 1 TB SSD, NVIDIA GeForce MX250, Huawei Share, Windows 10 Home, Grigio: da 1.999,00 Euro a 1.499,99 Euro HUAWEI MatePad Tablet 10.4" , 4 GB, 64 GB, Wi-Fi, Processore Kirin 810, sistema operativo EMUI 10 con Huawei Mobile Services (HMS) , Grigio (Midnight Grey): da 329,90 Euro a 249,99 Euro

, 4 GB, 64 GB, Wi-Fi, Processore Kirin 810, sistema operativo EMUI 10 con Huawei Mobile Services (HMS) , Grigio (Midnight Grey): da 329,90 Euro a 249,99 Euro HUAWEI MatePad T 10s , display 10.1", RAM da 2 GB, Memoria Interna da 32 GB, LTE, Processore Octa-Core, sistema operativo EMUI 10 con Huawei Mobile Services (HMS), Quad-speaker, Blu (Deepsea Blue): da 249,90 Euro a 199,90 Euro

, display 10.1", RAM da 2 GB, Memoria Interna da 32 GB, LTE, Processore Octa-Core, sistema operativo EMUI 10 con Huawei Mobile Services (HMS), Quad-speaker, Blu (Deepsea Blue): da 249,90 Euro a 199,90 Euro HUAWEI MatePad T 10s , display da 10.1", RAM da 2 GB, Memoria Interna da 32 GB, Wi-Fi, Processore Octa-Core, sistema operativo EMUI 10 con Huawei Mobile Services (HMS), Quad-speaker, Deepsea Blue: da 209,90 Euro a 159,99 Euro

, display da 10.1", RAM da 2 GB, Memoria Interna da 32 GB, Wi-Fi, Processore Octa-Core, sistema operativo EMUI 10 con Huawei Mobile Services (HMS), Quad-speaker, Deepsea Blue: da 209,90 Euro a 159,99 Euro HUAWEI MatePad T 10s , 10.1", RAM da 3 GB, Memoria Interna da 64 GB, LTE, Processore Octa-Core, sistema operativo EMUI 10 con Huawei Mobile Services (HMS), Quad-speaker, Blu (Deepsea Blue): da 279,90 Euro a 195,99 Euro

, 10.1", RAM da 3 GB, Memoria Interna da 64 GB, LTE, Processore Octa-Core, sistema operativo EMUI 10 con Huawei Mobile Services (HMS), Quad-speaker, Blu (Deepsea Blue): da 279,90 Euro a 195,99 Euro HUAWEI MatePad T 10 , display da 9.7", RAM da 2 GB, Memoria Interna da 16 GB, WiFi, Processore Octa-Core, sistema operativo EMUI 10 con Huawei Mobile Services (HMS), Dual-Speaker, Deepsea Blue: da 159,90 Euro a 119,99 Euro

, display da 9.7", RAM da 2 GB, Memoria Interna da 16 GB, WiFi, Processore Octa-Core, sistema operativo EMUI 10 con Huawei Mobile Services (HMS), Dual-Speaker, Deepsea Blue: da 159,90 Euro a 119,99 Euro HUAWEI MatePad T 10 , display da 9.7", RAM da 2 GB, Memoria Interna da 32 GB, Wi-Fi, Processore Octa-Core, sistema operativo EMUI 10 con Huawei Mobile Services (HMS), Dual-speaker, Deepsea Blue: da 179,90 Euro a 129,99 Euro

, display da 9.7", RAM da 2 GB, Memoria Interna da 32 GB, Wi-Fi, Processore Octa-Core, sistema operativo EMUI 10 con Huawei Mobile Services (HMS), Dual-speaker, Deepsea Blue: da 179,90 Euro a 129,99 Euro HUAWEI MatePad T8, display da 8", RAM da 2 GB, Memoria Interna da 16 GB, LTE, Processore Octa-Core, sistema operativo EMUI 10 con Huawei Mobile Services (HMS): da 139,90 Euro a 119,99 Euro

Tutti questi dispositivi sono venduti e spediti da Amazon e prevedono la consegna gratuita entro un giorno per tutti coloro che sono iscritti al servizio Prime. Solo in pochi casi, però, risulta disponibile il pagamento in 5 comode rate mensili grazie alla stessa Amazon o, in alternativa, con CreditLine di Cofidis. La scadenza di queste offerte è il 7 febbraio, dunque se siete interessati all’acquisto il consiglio è di cogliere l’attimo.