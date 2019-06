Amazon alla conquista del mercato della moda: arriva lo Shazam dei vestiti!

Amazon a quanto pare vuole conquistare anche il settore della moda, in cui intende ritagliarsi un ruolo importante. E per fare questo, il colosso di Jeff Bezos ha presentato quello che può a tutti gli effetti essere definito lo Shazam dei vestiti, in quanto riprende il funzionamento dell'app in grado di riconoscere le tracce musicali ascoltandole.

Il nuovo strumento è battezzato StyleSnap ed aiuterà gli utenti a trovare i vestiti da acquistare.

Integrato direttamente nell'app mobile di Amazon, questo nuovo tool si avvarrà di foto o immagini presenti nel rullino fotografico per trovare vestiti simili a quelli indossati dalle persone presenti negli scatti. Il tutto utilizzando il deep learning che effettuerà dei controlli incrociati e quindi consentire di trovare sul catalogo Amazon oggetti simili.

L'amministratore delegato della divisione consumer di Amazon, Jeff Wilke, ha svelato la funzione durante la conferenza Re: MARS tenuta a Las Vegas, affermando che "la semplicità del cliente nasconda la complessità della tecnologia che sta dietro".

Sono tante le startup che offrono servizi simili, tra cui il gigante della moda Asos, ma la popolarità di cui gode Amazon è sicuramente superiore a qualsiasi altro negozio.

Probabile che il progetto di qualche settimana fa, che prevedeva il pagamento di 25 Dollari per scansionare il corpo rientri proprio in questo nuovo sistema.

Alla conferenza Re: MARS Amazon ha anche presentato il nuovo drone per le consegne.