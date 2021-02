Amazon, consegna inaspettata in Italia: non è una truffa, ecco di cosa si tratta

Amazon sta effettuando un regalo in Italia. Infatti, negli ultimi giorni diversi utenti si sono visti recapitare una "consegna inaspettata". Non sono in pochi i "diffidenti" in merito a questo tipo di promozioni, ma non preoccupatevi: non si tratta di una truffa.

Infatti, se recentemente avete ricevuto, da parte di Amazon, una SIM WindTre, siete stati selezionati per ricevere gratuitamente quest'ultima grazie a un'iniziativa realizzata in collaborazione tra le due realtà. Non è chiaro quale sia il "metodo di selezione", ma coloro che hanno ricevuto la SIM affermano che quest'ultima consente di accedere a un mese gratuito di un'offerta che comprende 100 Giga di connessione dati, minuti illimitati e 200 SMS. In seguito al periodo promozionale, il costo sarà di 14,99 euro al mese.

Per l'occasione, Amazon ha aperto una pagina ufficiale dedicata all'iniziativa, in cui vengono illustrati tutti i dettagli della promozione. La SIM è attivabile a costo zero entro il 31 luglio 2021 e si rinnova automaticamente dopo il primo mese, salvo disdetta. A quanto pare, la promozione coinvolta, che abbiamo già citato in precedenza, si chiama e-Special 100. Se rientrate tra coloro che si sono visti recapitare la SIM, l'attivazione può avvenire mediante l'apposito sito Web.

Per ulteriori dettagli in merito all'iniziativa, potete fare riferimento al portale ufficiale di WindTre.