Amazon consegna a Roma in giornata per tutti gli utenti Prime, gratis

Gli abbonati Amazon Prime romani possono contare su una succulenta novità: da ora in avanti potranno ricevere i loro acquisti a casa a poche ore dal pagamento, e senza costi aggiuntivi.

Come avvenuto per Milano, anche a Roma è stata abilitata la consegna in giornata, un ulteriore passo avanti di Amazon nelle spedizioni in Italia. Gli utenti abbonati a Prime che comparano un prodotto entro le 13 infatti, dal costo superiore ai 29€ e abilitato alla consegna rapida, se lo vedranno recapitare tra le 18:30 e le 21:30, senza costi aggiuntivi. Il servizio è attivo dal lunedì al venerdì, attenzione però perché solo alcuni CAP sono coperti.

“Siamo entusiasti di estendere a tutti i clienti Prime nell’'rea di Roma la consegna in giornata senza costi aggiuntivi, che si somma ai tanti vantaggi già inclusi nel loro abbonamento, come lo streaming illimitato di film e serie tv o l’archiviazione di foto con Prime Photos, tutti senza costi aggiuntivi”. Ha commentato così Lou Santini, Director EU Prime at Amazon. Ora che il servizio è partito a Milano e Roma, è possibile che nel tempo venga espanso anche ad altre città, per una copertura del territorio sempre più capillare.