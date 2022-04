Amazon, le consegne con i droni si faranno attendere: segnalati diversi incidenti

Mentre Amazon dà inizio a Project Kuiper, che dovrebbe garantire una connessione internet satellitare a buona parte del pianeta, non giungono notizie incoraggianti da un altro progetto in fase di sperimentazione presso il colosso di Seattle. Pare infatti che la sperimentazione sulle consegne Amazon Prime via drone proceda a rilento.

Le consegne degli ordini dei clienti Prime via drone sarebbero entrate in una prolungata e problematica fase di testing diversi mesi fa a Pendleton, in Oregon. Stando a quanto riporta Bloomberg, però, il colosso dell'ecommerce starebbe incontrando numerosi problemi nella gestione dei droni: in un periodo di soli quattro mesi, per esempio, a Pendleton sarebbero stati registrati ben cinque schianti dei device per consegne dell'azienda.

Il primo schianto, riporta Bloomberg, sarebbe avvenuto nel mese di maggio 2021, ma i detriti del drone sarebbero stati ripuliti così rapidamente che l'ente americano che si occupa di investigare gli incidenti aerei, la Federal Aviation Administration (FAA) non avrebbe avuto il tempo di aprire un caso a riguardo. Amazon, in realtà, ha contestato la versione di Bloomberg, spiegando invece di aver collaborato con le istituzioni per far luce sul problema.

Il secondo schianto si sarebbe verificato il mese successivo e sarebbe stato causato da un problema del motore di un drone, che non sarebbe riuscito a passare dal volo verticale a quello in linea retta e che non avrebbe nemmeno innescato i sistemi di sicurezza del dispositivo. L'evento, in questo caso, sarebbe stato registrato dalle autorità perché dai detriti del drone si sarebbe sviluppato un incendio forestale di circa 25 acri (0,1 chilometri quadrati).

Ad ogni modo, Amazon sembra ancora positiva riguardo alle consegne via drone, che però sono ormai state annunciate quasi dieci anni fa, nel 2013. Nel 2019, la compagnia ha presentato una versione ridisegnata del proprio drone Prime Air, che aveva la capacità di volare in verticale e che, secondo l'azienda, sarebbe stato lanciato insieme ad un servizio di consegne in 30 minuti nel giro di un anno.

In entrambi i casi, comunque, i passi avanti del colosso delle vendite al dettaglio non si sono tradotti in nuovi servizi per i suoi clienti, mentre le consegne Prime Air via drone sono ancora in fase di sperimentazione. Intanto, però, Amazon ha iniziato a consegnare la spesa in un'ora a Roma, grazie ad un accordo con i supermercati Toudì.