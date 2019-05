Amazon ci consegnerà anche il cibo? Pronto un maxi investimento in Deliveroo

Amazon continua ad espandere il proprio raggio d'azione ed a poco più di due giorni dall'annuncio del maxi investimento in un hub aeroportuale per Prime Air, ne ha annunciato un altro in un settore diverso.

La compagnia di Jeff Bezos infatti ha svelato che porterà a termine un investimento da 575 milioni di Dollari in Deliveroo, acquisendo una fetta della startup specializzata nella consegna di cibo a domicilio e che collabora con una vasta gamma di ristoranti e fast food anche in Italia. Nel comunicato Amazon sostiene che questo finanziamento servirà ad ampliare il reparto tecnologico della compagnia e porterà allo sviluppo di "nuovi strumenti per offrire ai piloti un lavoro flessibile e ben retribuito".

L'investimento di Amazon va ad aggiungersi a quelli di T. Rowe Price, Fidelity Management e Reserach Company e Greenoasks, per un totale di 1,53 miliardi di Dollari. Questa nuova fetta di denaro consentirà a Deliveroo di ampliare la rete di consegna e di innovare il settore, oltre a sviluppare nuovi strumenti come le cucine progettate appositamente per il delivery.

Il fondatore di Deliveroo, Will Shu, ha affermato che "Amazon è stata un'ispirazione per me e per l'azienda, e non vediamo l'ora di collaborare con un'organizzazione così ossessionata dal ruolo dei clienti".

Di recente Deliveroo è stata al centro di una polemica anche in Italia, riguardante alcuni VIP che non darebbero le mance