Amazon: i consigli per ricevere gli acquisti in tempo per Natale

Amazon già qualche mese fa ha lanciato un avvertimento in merito ai possibili ritardi con gli acquisti di Natale, ed ha invitato i propri utenti a concludere gli ordini in anticipo rispetto alle tempistiche classiche per evitare di trovarsi di fronte a spiacevoli sorprese.

Mentre ancora non è stato pubblicato il classico "calendario", che annualmente il colosso di Seattle propone agli utenti direttamente nella homepage per informarli sugli ultimi giorni utili per ricevere i pacchi sotto l'albero, dalle FAQ del servizio sono presenti delle linee guida interessanti sullo shopping natalizio.

Innanzitutto, Amazon consiglia sempre di verificare che la disponibilità degli articoli sia in linea con l'ultimo giorno lavorativo prima di Natale, quindi giovedì 24 Dicembre. Inoltre, viene anche sottolineato che nel caso in cui l'ordine dovesse comprendere diversi articoli, se si sceglie di raggrupparli in un unico pacco la spedizione partirà solo nel momento in cui saranno disponibili tutti i prodotti.

Ovviamente, prima di finalizzare l'ordine consigliamo anche di verificare con attenzione la data di consegna stimata, e di evitare di fare ordini per pacchi in arrivo proprio alla vigilia di Natale, in quanto potrebbero verificarsi ritardi che farebbero slittare la consegna al 28 Dicembre.

Insomma, come abbiamo consigliato l'anno scorso, anche quest'anno raccomandiamo di procurarsi per tempo.