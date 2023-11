Amazon vi consiglia i regali Tech in sconto tramite il Negozio di Natale

Non ci sono solamente sconti Amazon su iPhone 13 in questo periodo che si frappone tra Black Friday/Cyber Monday e Natale. Infatti, il popolare store e-commerce sta mettendo in evidenza potenziali idee per i regali Tech in sconto da far trovare sotto l'albero.

A tal proposito, sin dalla home page del portale italiano dell'azienda di Andy Jassy viene valorizzata la sezione dedicata al Negozio di Natale di Amazon. Una volta raggiunta quest'ultima, basta scorrere la pagina verso il basso, andando oltre a maglioni festivi e simili, per trovare l'area "Regali per tutti", che include dei consigli che cercano di strizzare l'occhio a un'ampia platea.

Se non sapete dunque proprio cosa regalare quest'anno, dare un'occhiata a quanto messo in evidenza dal colosso dell'e-commerce potrebbe potenzialmente fornirvi qualche idea, nonché magari farvi scoprire alcuni sconti. Per intenderci, al momento in cui scriviamo il primo prodotto Tech indicato da Amazon sono gli auricolari Apple AirPods con custodia di ricarica tramite cavo (seconda generazione), che vengono adesso venduti a un costo pari a 97 euro (anziché al prezzo consigliato di 149 euro).

Non sono però solamente questi ultimi a poter attirare l'attenzione in ambito Tech, dato che un altro esempio è relativo alle cuffie JBL Tune 510BT, ora proposte a 35,99 euro (al posto del costo consigliato di 49,99 euro). Quelli indicati sono chiaramente degli esempi, ma capite bene che in questo periodo potreste voler tenere d'occhio il Negozio di Natale di Amazon.