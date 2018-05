Amazon continua ad espandersi in Italia: nuovo centro di smistamento a Buccinaso

Con il passare degli anni, è diventata sempre più chiara la strategia italiana di Amazon per il nostro paese, su cui ha deciso di puntare in maniera decisa, probabilmente anche convinta dagli ottimi risultati registrati nel nostro paese.

Nella giornata Il Sole 24 Ore sottolinea come Amazon abbia intenzione di investire ulteriormente in Italia. E' notizia di ieri che la compagnia di Jeff Bezos aprirà, nel giro di qualche settimana, un nuovo deposito di smistamento a Buccinaso, nell'hinterland milanese.

In una nota ottenuta dal quotidiano di Confindustria, Amazon sottolinea che questo nuovo centro "consentirà ad Amazon di incrementare la capacità e la flessibilità della sua logistica in Italia, garantendo consegne più veloci ai clienti e un servizio migliore per le aziende che vendono tramite Amazon e che beneficiano della sua rete di distribuzione", e favorirà l'attività di corrieri e trasportatori. Si tratta del nono deposito di smistamento italiano, dopo quelli di Avigliana (To), Origgio (Va), Rogoredo (Mi), Crespellano (Bo), Calenzano (Fi), Vigonza (Pd), Pomezia (Rm) e Fiano Romano (Rm). La nuova struttura darà lavoro a circa cento persone, che saranno assunte con contratto a tempo indeterminato, a cui verranno affiancati nei periodo di picco lavoratori esterni, ad esempio sotto Natale.

Un investimento che si aggiunge a quelli già annunciati in passato, e che vedranno la nascita di un nuovo centro di distribuzione a Torrazza Piemonte ed un sito di smistamento a Casirate, a Bergamo, i quali diventeranno operativi entro il 2018.