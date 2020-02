Amazon, continua l'espansione in Italia: assumerà 1.400 persone a tempo indeterminato

Continua l'espansione di Amazon in Italia. Il colosso di Seattle ha infatti annunciato l'apertura di due nuovi centri di distribuzione che saranno operativi entro la fine del 2020 e saranno situati tra i comuni di Castelguglielmo e San Bellino in provincia di Rovigo, e a Colleferro, nella città metropolitana di Roma.

Complessivamente, l'azienda si è impegnata a creare 1.400 posti di lavoro a tempo indeterminato entro i primi tre anni dall'apertura, che si aggiungeranno a 6.900 dipendenti attualmente impiegati dalla società di Jeff Bezos nel nostro paese. Amazon investirà ulteriori 140 milioni di Euro, che si vanno ad aggiungere ai 4 miliardi già investiti in Italia dall'arrivo del 2010.

“Siamo orgogliosi ed entusiasti di espandere la nostra attività con due nuovi centri di distribuzione nel Veneto e nel Lazio” ha commentato Roy Perticucci, VP Amazon Operations in Europa. “Nel 2020 celebriamo i dieci anni del nostro arrivo in Italia, periodo in cui abbiamo destinato considerevoli investimenti a questo Paese e dato lavoro a migliaia di persone qualificate, che ricevono una retribuzione competitiva e benefit sin dal primo giorno. Questo nuovo investimento rappresenta un’ulteriore dimostrazione del nostro impegno nei confronti della comunità locale: ci consentirà infatti di creare oltre 1.400 nuovi posti di lavoro a tempo indeterminato e di potenziare la nostra rete di consegna per raggiungere sempre più persone in tutto il Paese”.

Il centro situato a 25 chilometri da Rovigo darà lavoro a 900 dipendenti entro tre anni, ed utilizzerà la più avanzata tecnologia di Amazon Robotics, allo scopo di migliorare ulteriormente le condizioni lavorative del personale.

Quello di Colleferro invece rappresenterà il secondo magazzino aperto da Amazon nel Lazio dopo quello di Passo Corese, e creerà 500 nuovi posti di lavoro a tempo indeterminato entro il 2023. Amazon userà questo stabilimento per immagazzinare i prodotti di grandi dimensioni.