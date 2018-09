Amazon continua a macinare record a Wall Street: in un anno il titolo è cresciuto del 109%

Amazon continua a macinare record su record a Wall Street. Il gigante di Jeff Bezos convince sempre di più gli analisti, pronti a scommettere sulla vera e propria luna di miele che sta attraversando la compagnia.

Secondo quanto affermato da Scott Devitt della società Stifel, attiva nel settore degli investimenti, il target price sarebbe di 2.252 Dollari per azione, che potrebbe toccare nel giro di dodici mesi, in aumento netto rispetto agli attuali 1.974 Dollari, il prezzo di chiusura di ieri.

La nota diffusa da Stifel si sofferma sugli impressionanti numeri registrati negli ultimi dodici mesi da Amazon, che ha raggiunto Apple nella classifica delle società con capitalizzazione superiore ai mille miliardi di Dollari. Nell'ultimo anno il titolo ha riportato un aumento del valore del 109%, mentre da inizio anno il valore è cresciuto del 70%.

Alla base di tale incremento ci sono diversi fattori: innanzitutto la posizione dominante che ha assunto e continua a mantenere nel settore degli e-commerce, ma anche gli ingenti investimenti in altri campi come la robotica e domotica, l'intelligenza artificiale ed i contenuti originali con Amazon Prime Video, senza dimenticare la logistica. Non di poco conto anche il business pubblicitario, che secondo gli analisti potrebbe diventare una nuova gallina dalle uova d'oro tale di consentire ad Amazon di competere con Google nel giro di pochi anni. Tutti elementi che non possono che far sorridere Jeff Bezos.