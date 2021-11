Amazon continua a proporre monitor Samsung in offerta, anche da gaming

Oltre alla doppia promozione su MacBook Air M1 e Apple Watch 6 attualmente in corso su Amazon, nel medesimo portale potrete trovare al contempo diversi monitor Samsung in sconto, anche modelli da gaming. Si parla di cali fino a 200 Euro rispetto al listino: vediamo quali sono le varianti interessate in queste ore.

Sconti Amazon su monitor Samsung

Samsung Smart Monitor M5 (S32AM503), Flat 32", 1920x1080 (Full HD), Piattaforma Smart TV (Amazon Video, Netflix), Airplay, Office 365, Wireless Dex, Casse Integrate, WiFi, HDMI, Bianco: 289,90 Euro

Samsung Monitor HRM UR59C (U32R592), Curvo (1500R), 32", 3840x2160 (UHD 4K), VA, 60 Hz, 4 ms, HDMI, Display Port, Ingresso Audio, PBP, Eye Saver Mode, Flicker Free, Game Mode, Dark Blue Gray: 349 Euro

Samsung Monitor CH89 (C34H892), Curvo (1800R), 34", 3440x1440 (Ultra WQHD), 21:9, VA, 100 Hz, 4 ms, FreeSync, HDMI, USB, USB Type C, Display Port, Ingresso Audio, HAS, PIP e PBP: 599 Euro

Samsung Monitor Gaming Odyssey G7 (C32G73), Curvo (1000R), 32", 2560x1440 (WQHD 2K), HDR 600, VA, 240 Hz, 1 ms, FreeSync Pro, G-Sync, HDMI, USB 3.0, Display port, Ingresso Audio, HAS, Pivot: 639 Euro

Samsung Monitor Gaming Odyssey G9 (C49G93), Curvo (1000R), 49", 5120x1440 (Dual QHD), 32:9, HDR10+, HDR1000, VA, 240 Hz, 1 ms, Freesync Pro, G-Sync, HDMI, USB 3.0, Display port, Ingresso Audio, HAS: 1.399 Euro

A sorpresa, alcuni prezzi sono pari o estremamente vicini al minimo storico registrato su Amazon durante l’appena trascorso Black Friday 2021. Insomma, sembra proprio che la società statunitense voglia essere generosa in quest’ultima giornata di novembre. A occuparsi di vendita e spedizione è sempre l’azienda di Seattle, che garantisce la consegna senza costi aggiuntivi ai clienti Prime e la possibilità di pagare il prodotto in unica soluzione o a rate Tasso Zero.

