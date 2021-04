Amazon continua a puntare sul calcio: acquistati i diritti tv dei Mondiali 2022!

Amazon, dopo l'acquisto dei diritti TV della Champions League, porta a casa un altro colpo nel comparto calcistico. La piattaforma di Jeff Bezos, infatti, ha portato a casa i diritti per la trasmissione dei Mondiali 2022 che si terranno in Qatar a Novembre e Dicembre del prossimo anno.

Secondo quanto riferito da Calcio e Finanza, però, anche Rai trasmetterà i match della competizione calcistica per nazionali.

La RAI, nello specifico, avrebbe portato a casa il pacchetto B1, che prevede la trasmissione di 28 partite in chiaro, incluse semifinali e finali con diritto di pick. A questo punto appare quanto mai ovvio che la TV di Stato proporrà le partite della nazionale guidata da Roberto Mancini.

Amazon, invece, si sarebbe assicurata i diritti per il pacchetto B2, che comprende 36 partite più finalissima e semifinali (per un totale di 39), che verranno trasmesse in streaming pay. Quindi probabilmente il colosso di Seattle si affiderà agli Amazon Prime Video Channels, e non a Prime Video "semplice".

Le due emittenti avrebbero offerto complessivamente 160 milioni di Euro, una somma superiore a quella di Mediaset che invece si è fermata a 155 milioni di Euro. Resta a bocca asciutta anche in quest'asta Sky, dopo lo smacco della Serie A.