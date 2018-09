Amazon continua a puntare sui negozi senza casse: Amazon Go sbarca a Chicago

Amazon continua a puntare su Amazon Go, la serie di negozi senza cassa di cui vi abbiamo a più riprese parlato su queste pagine negli scorsi mesi.

Il colosso di Jeff Bezos ha intenzione di spingere sull'acceleratore ed a conferma di ciò è arrivato l'annuncio dell'apertura del primo punto vendita Amazon Go al di fuori di Seattle. L'inaugurazione è stata effettuata a Chicago, a 113 S Franklin Street.

Il negozio sarà aperto dalle 7:00 del mattino alle 20:00 dal lunedì al venerdì ed è caratterizzato dalla presenza dello stesso sistema e modello di vendita di quelli classici. Al suo interno sono presenti degli avanzati sistemi di machine learning e di fotocamere in grado di rilevare gli oggetti afferrati dagli scaffali per detrarre il totale all'uscita direttamente dall'account Amazon associato.

Il tutto si basa esclusivamente sull'applicazione per Android ed iOS del negozio online, dal momento che all'interno dei punti vendita non sono presenti casse o cassieri.

Quello che sembrava essere un esperimento si sta lentamente trasformando in una realtà molto solida per Amazon, che evidentemente mira ad espandere Amazon Go anche al di fuori della propria città natale di Seattle, dove ne sono presenti tre.

La società aveva già rese note in passato le proprie intenzioni di espandere Amazon Go a Chicago e San Francisco.