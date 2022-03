Amazon, continua la super offerta sulle AirPods: 34% di sconto!

Continua, anche per il weekend, la super offerta di Amazon sulle AirPods di seconda generazione con case di ricarica Lightning. Il colosso di Seattle, infatti, già da qualche giorno sta proponendo un'offerta molto interessante che ha attirato le attenzioni di molti.

Nello specifico, le AirPods in questione possono essere acquistate a 99 Euro, in calo del 34% rispetto ai 149 Euro di listino, con un risparmio netto di 50 Euro. Amazon come al solito propone anche la possibilità di effettuare il pagamento in cinque rate mensili da 19,80 Euro al mese a tasso zero ed interessi zero, e la consegna senza costi aggiuntivi è garantita per mercoledì 23 Marzo 2022 se si ordina oggi.

La disponibilità comunque è immediata ed ampia: Amazon gestisce sia la vendita che la spedizione, ed il prodotto beneficia di tutti i vantaggi classici previsti dal Prime, inclusa la possibilità di effettuare il reso secondo le tempistiche classiche.

Tramite la scheda prodotto è anche possibile aggiungere la protezione aggiuntiva Apple Care+ per AirPods, della durata di due anni, al prezzo di 39 Euro: basta semplicemente spuntare la casella dedicata ed il gioco è fatto. E' possibile anche acquistare il Cavo da Lightning ad USB lungo due metri, oltre che aggiungere le opzioni regalo.