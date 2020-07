Amazon, continuano le offerte sugli Echo: oggi tocca ad Echo Spot!

Dopo l'offerta bomba su Echo Plus con lampadina Philips Hue, torniamo a parlare delle promozioni proposte da Amazon sui propri smart speaker. Quest'oggi è la volta di Echo Spot, il modello con display più compatto, che può essere acquistato ad un prezzo molto vantaggioso.

Nello specifico, il dispositivo è disponibile ad 89,99 Euro, 40 Euro in meno rispetto ai 129,99 Euro di listino, per un risparmio del 31%.

Echo Spot si contraddistingue dai modelli più grandi per lo schermo più compatto e la sua forma tondeggiante, che ricorda a tutti gli effetti una sveglia. Progettato per adattarsi a qualsiasi tipo d'ambiente, è ovviamente basato su Alexa e può mostrare tante informazioni, tra cui la lista della spesa, le cose da fare ed altro. E' inoltre compatibile con Spotify ed Amazon Music per l'ascolto delle canzoni, oltre che con TuneIn per le radio. Echo Spot supporta anche gli altoparlanti esterni, che si aggiungono a quelli integrati, attraverso il cavo stereo da 3,5mm. Può chiaramente controllare i dispositivi per la casa intelligente: ad esempio è in grado di accendere le luci, controllare i termostati, le prese e tanto altro, e supporta anche la funzione di drop-in e Skype per le chiamate.

La consegna è garantita entro il 24 Luglio, segno che la domanda è elevata.