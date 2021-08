Amazon, continuano le 'Offerte di settembre': ecco i migliori notebook HUAWEI

In questa calda fine di agosto, Amazon ha proposto innumerevoli e interessanti ribassi sui migliori notebook prima con la Amazon Gaming Week, poi con le offerte di ritorno a scuola. Dopo aver dato un'occhiata ai migliori portatili Lenovo in offerta, vediamo cosa offre Huawei.

Iniziamo, come sempre, col prodotto economicamente più accessibile del lotto. Si tratta dell'ottimo MateBook D15, in questo caso in salsa Intel Core i3-10110U e schermo da 15.6 pollici con risoluzione FullHD. Questa rappresenta senza dubbio un'ottima soluzione per chi è alla ricerca di un portatile dalla diagonale ampia e prestazioni sufficientemente solide per portare a casa lavori di media intensità e un utilizzo principalmente votato alla riproduzione multimediale, allo streaming e alla navigazione web, ma non disdegna anche compiti più impegnativi. Il modello da 8/256GB è in offerta su Amazon a 449 Euro.

Lievemente più in alto e per la precisione a 549 Euro troviamo il modello D15 con processore Intel Core i5-10210U. Una soluzione intermedia che lascia maggior spazio di manovra per attività più o meno pesanti.

Per chi non ama i compromessi in termini di qualità visiva, il Matebook 14 con display FullView da 14 pollici e risoluzione 2K rappresenta senza dubbio un'ottima alternativa. A 649 Euro troviamo la variante con CPU Intel Core i5-10210U nel taglio da 8/512GB.

Per concludere, troviamo il modello Matebook 14 2021 sempre con display FullView e risoluzione 2K su diagonale da 14 pollici, con processore Intel Core i7-1165G7, 16GB di RAM e 512GB di archiviazione su SSD. Quest'ultima configurazione riceve uno sconto di 400 Euro per un totale finale di 999 Euro.