Amazon, continuano i super sconti su AirPods Pro ed i MacBook Air M1

Continuano anche in questa domenica di settembre le promozioni di Amazon sui prodotti Apple. La società di Seattle, nello specifico, propone a prezzo ridotto diversi modelli di MacBook Air con processore M1, e le AirPods Pro, su cui viene proposta anche la possibilità di effettuare il pagamento a rate.

Ricapitolando, di seguito le offerte di oggi:

Apple MacBook Air con Chip Apple M1 (13", 8GB RAM, 256GB SSD) - Argento: 899 Euro (1159 Euro)

(13", 8GB RAM, 256GB SSD) - Argento: 899 Euro (1159 Euro) Apple MacBook Air con Chip Apple M1 (13", 8GB RAM, 512GB SSD) - Argento: 1189 Euro (1429 Euro)

(13", 8GB RAM, 512GB SSD) - Argento: 1189 Euro (1429 Euro) Apple AirPods Pro: 189 Euro (279 Euro)

Per quanto riguarda le AirPods Pro, è possibile effettuare il pagamento in cinque rate mensili Amazon da 37,80 Euro, con consegna senza costi aggiuntivi garantita per il 30 Settembre 2021 per coloro che effettuano l'ordine entro 9 ore e 45 minuti.

Sul MacBook Air da 512 gigabyte, invece, il colosso americano propone 12 rate da 99,09 Euro al mese, che diventano 74,92 Euro al mese per la variante da 256 gigabyte. E' ovviamente anche possibile aggiungere la protezione extra AppleCare+ per 3 anni al prezzo di 199 Euro, oltre che vari accessori come le AirPods Pro, le AirPods classiche, ma anche adattatori, alimentatori MagSafe Duo e tanto altro. Nessuna informazione sulla data di scadenza dell'offerta.