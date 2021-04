Amazon, i corrieri assembleranno mobili e installeranno elettrodomestici?

Il mondo in cui viviamo è particolarmente frenetico. Basti pensare ai miriadi di corrieri sempre disponibili a effettuare consegne, ormai anche nei più piccoli comuni di provincia. Non sorprende dunque che aziende come Amazon stanno cercando di offrire sempre più comodità al cliente, in modo da risparmiare tempo prezioso a quest'ultimo.

Ebbene, in questo contesto, stando anche a quanto riportato da Engadget e Gizmodo (la fonte originale è Bloomberg), l'azienda di Jeff Bezos starebbe pensando di far svolgere ai corrieri ulteriori attività, dall'assemblaggio di mobili all'installazione di elettrodomestici. Il focus è ovviamente posto sul cliente, dato che non dovrà più procedere da solo o farsi aiutare nello svolgere le succitate operazioni.

In parole povere, a quanto pare Amazon vorrebbe testare un servizio di questo tipo inizialmente solamente in alcune zone selezionate, a partire dalla Virginia. Tuttavia, in questo modo, il corriere, oltre a consegnare il pacco, si fermerebbe anche per il tempo necessario all'assemblaggio o all'installazione. In realtà esistono già, in alcuni Paesi, servizi simili, ma finora consegna e assemblaggio/installazione sono sempre stati separati, quindi per Amazon bisognerà rivedere per certi versi il modo in cui vengono effettuate le consegne.

In ogni caso, come potete immaginare, la notizia non sta facendo esattamente piacere a tutti, visto anche il periodo in cui arriva. Per intenderci, recentemente il CEO Jeff Bezos ha ammesso che l'azienda dovrebbe fare di meglio per i suoi dipendenti, in seguito ad alcune vicende non esattamente piacevoli. Ricordiamo tuttavia che, per il momento, non ci sono conferme ufficiali in merito a questo nuovo servizio. Staremo a vedere.