Amazon, una 'corsia preferenziale nelle classifiche' per i suoi prodotti?

Di recente abbiamo appreso della volontà di Amazon di lanciare una gamma di Amazon Fire TV, ennesima esempio dei cosiddetti prodotti in-house venduti sul noto ecommerce, sviluppati e commercializzati dalla stessa azienda.

I prodotti a marchio Amazon e i suoi brand sussidiari sono tra i più venduti sul marketplace per via di politiche sui prezzi talvolta molto interessanti, oltre alla qualità dei prodotti stessi e alle ottime recensioni della community.

A partire da AmazonBasics, ma non solo. Sono davvero tantissimi i brand di proprietà di Amazon e molti di essi non sono assolutamente riconducibili al colosso creato da Jeff Bezos. Una nuova indagine di The Markup, però, ha messo sotto i riflettori una presunta politica poco cristallina dell'ordine dei risultati di ricerca.

Sul rapporto si legge che "Amazon ha posizionato i suoi cereali Happy Belly Cinnamon Crunch, con quattro stelle e 1.010 recensioni, al primo posto davanti ai cereali con recensioni migliori e più numerose, tra cui Cap'n Crunch (cinque stelle, 14.069 recensioni), Honey Bunches of Oats (cinque stelle, 5.205 recensioni) e Honey Nut Cheerios (cinque stelle, 11.702 recensioni). Un'aspirapolvere dell'esclusivo marchio Noisz di Amazon è stato posizionato in cima, davanti ai modelli di Bissell, Eureka e Hoover con valutazioni più elevate e più recensioni".

La rivista poi prosegue intervistando un ex-dipendente dell'azienda che ha parlato del cosiddetto "search seeding", una strategia atta ad avvantaggiare alcuni prodotti nei risultati di ricerca. Allo stesso modo, però, l'ex-dipendente afferma che questa politica venne sospesa ai tempi in cui lasciò l'azienda. Insomma, si tratta di una vicenda molto particolare i cui dettagli al momento sono da prendere con le pinze in quanto nulla di quanto riportato è stato confermato da Amazon. Per approfondire, rimandiamo alla fonte originale in lingua inglese.