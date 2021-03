Amazon costretta a modificare l'icona dell'app: quella precedente era troppo ambigua

Qualche settimana fa Amazon ha aggiornato l'app per iOS ed Android con una nuova icona che, però, agli occhi di molti era troppo ambigua ed ha spinto i designer ad un'ulteriore modifica.

Da qualche ora attraverso gli store dei rispettivi sistemi operativi mobile, infatti, è disponibile una nuova versione del client ufficiale di Amazon che include una nuova icona.

Il motivo è facile da intuire: la vecchia icona infatti presentava il classico sorriso di Amazon con una striscia di nastro adesivo blu che, agli occhi di molti, ricordava un pò troppo i baffi di Adolf Hitler. In molti infatti sui social avevano ironizzato su questa bizzarra somiglianza ed evidentemente i meme e le critiche sono giunte anche alle orecchie (e gli occhi) degli sviluppatori di Amazon, che hanno deciso di modificare nuovamente l'icona con una striscia di nastro adesivo che ora non somiglia più ad un paio di baffi ma all'imballaggio dei pacchi.

Ovviamente, Amazon non ha confermato il motivo di questa modifica, ma in una dichiarazione a The Verge un portavoce ha spiegato che l'icona è progettata "per suscitare attesa, eccitazione e gioia quando i clienti iniziano il loro viaggio di acquisto sul proprio telefono, proprio come fanno quando vedono le nostre scatole sul gradino della porta".