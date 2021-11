Amazon: coupon da 5 Euro in regalo per il Black Friday, come ottenerlo

In concomitanza con l'annuncio della settimana del Black Friday 2021, Amazon ha anche lanciato una nuova promozione che permette di ottenere in maniera completamente gratuita un coupon da 5 Euro da spendere poi per gli acquisti del Venerdì Nero dello Shopping.

Come fatto lo scorso anno, anche in questo 2021 la promozione è rivolta a coloro che si iscrivono a Prime Student per la prima volta.

Questi riceveranno un codice promozionale da 5 Euro da utilizzare su Amazon Italia su tutti gli acquisti idonei (le condizioni vengono mostrate direttamente al momento del completamento della sottoscrizione).

Per usufruire dell'offerta, i clienti devono iscriversi a Prime Student per la prima volta e quindi potranno utilizzare il codice "BFSTUDENT" (senza virgolette) sul primo acquisto successivo come cliente Prime Stident.

Al termine dei 90 giorni di prova, l'abbonamento Prime Student si rinnoverà al costo di 18 Euro all'anno, e gli utenti avranno la possibilità di effettuare la disdetta in qualsiasi momento.

Amazon sottolinea ancora una volta che i clienti Prime in Italia possono scegliere tra due milioni di articoli idonei alla consegna gratuita in un giorno senza l'obbligo d'importo minimo, mentre oltre 2 milioni di articoli venduti e spediti da Amazon sono disponibili con "Consegna Oggi" a fronte di un ordine minimo di 29 Euro, ma solo nelle aree metropolitane di Milano e Roma.

Per tutti i dettagli sulle offerte del Black Friday, vi rimandiamo alla nostra pagina dedicata.