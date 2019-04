Amazon ha creato un sistema automatico che licenzia i dipendenti senza supervisione

Amazon è nota per le sua alte esigenze nei confronti dei lavoratori, a cui richiede un elevato tasso di produttività per garantire la precisione ed affidabilità del servizio per come lo conosciamo. Un nuovo rapporto emerso in rete indica che l'azienda non tiene solo traccia della produttività nei magazzini, ma può anche licenziarli.

Da Agosto 2017 a 2018 il colosso di Seattle ha licenziato più di 300 dipendenti per ragioni legate alla produttività. Secondo quanto riportato da The Verge parla di una metrica chiamata "time of task", che indica le pause e la durata di ognuna di queste. Non è la prima volta che si parla di questo aspetto e più volte in passato si era parlato sul web ed in alcuni servizi pubblicati anche dalle reti generaliste italiane, al punto che alcuni lavoratori si sentirebbero così tanto sotto pressione che non farebbero pause al bagno.

Se il sistema determina che un dipendente non riesce a raggiungere gli obiettivi di produzione, può automaticamente emettere avvisi e licenziarli senza l'intervento di alcun supervisore, nonostante Amazon abbia affermato che un supervisore umano può ignorare il sistema.

La società ha anche affermato che coloro che non soddisfano i livelli di produzione sono in programma dei periodi di formazione per aiutarli a migliorare.

Il motivo sarebbe da ricercare nel fatto che i dipendenti vengono tracciati in automatico da un sistema automatizzato che monitora ogni movimento ed ha piena autorità di prendere la decisione, senza tenere conto che le persone non sono robot e quindi in alcuni giorni potrebbero essere meno produttive.

Tale sistema è diffuso in varie aree, anche in quello della consegna al punto che vari corrieri sono stati costretti a non rispettare la segnaletica o ad urinare nelle bottiglie di plastica nel camion, per non perdere tempo.

Non una bella pubblicità, nel giorno in cui la compagnia ha annunciato il suo miglior trimestre di sempre.