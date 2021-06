Amazon creerà in Italia 3000 nuovi posti di lavoro a tempo indeterminato entro il 2021

Amazon continua a puntare sull'Italia e dopo aver potenziato Amazon Logistics ha annunciato che entro il 2021 creerà 3000 nuovi posti di lavoro a tempo indeterminato, portando la forza lavoro complessiva ad oltre 12.500 dipendenti dai 9.500 di fine 2020.

“La crescita del digitale è una opportunità di ripartenza per il Paese e noi vogliamo dare il nostro contributo” ha affermato Mariangela Marseglia, Country Manager di Amazon.it e Amazon.es. “Investire nella digitalizzazione del Paese significa sostenere opportunità di crescita attraverso la creazione di nuovi posti di lavoro, formazione abilitante per i nostri dipendenti, e opportunità di sviluppo per le Piccole e medie imprese italiane che utilizzano i nostri servizi per vendere i loro prodotti in Italia e all’estero”.

"I nuovi posti di lavoro che creeremo nel corso dell’anno sono un’opportunità sia per chi desidera cambiare lavoro e misurarsi con una nuova sfida, sia per quelle persone in cerca di occupazione, perché siamo aperti a tutti i tipi di talenti e di istruzione. Dai linguisti agli ingegneri, dalle opportunità di stage ai ruoli manageriali, Amazon garantisce a tutti un ambiente di lavoro sicuro, inclusivo, con opportunità di formazione e aggiornamento e programmi di crescita professionale. Le nostre politiche di gestione del personale ci hanno permesso di ottenere la certificazione Top Employer Italia 2021 per tutte le nostre attività nel Paese, dai magazzini di distribuzione ai centri di sviluppo" ha concluso Marseglia.

La compagnia di Jeff Bezos, nel comunicato pubblicato sul proprio blog ufficiale ha evidenziato che aprirà due centri di distribuzione a Novara e Cividate al Piano (BG), a cui si aggiungerà un centro di smistamento a Spilamberdo (MO) ed 11 depositi in Piemonte, Trentino-Alto Adige, Veneto, Friuli-Venezia Giulia, Umbria e Marche.