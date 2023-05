Amazon, crolla il prezzo di Microsoft Surface Pro 9: è in sconto del 41%!

Grandi sconti sui dispositivi Surface nell'ultimo weekend di maggio: dopo aver visto il Surface Laptop Go 2 in offerta da Mediaworld grazie alla promozione NO IVA, è ora il "fratello maggiore" Surface Pro 9 a finire in sconto su Amazon, questa volta con un ribasso molto più consistente, pari al 41%.

Il convertibile di Microsoft è infatti scontato da un prezzo di partenza di 2.229 Euro ad uno di 1.311,55 Euro, con un ribasso del 41% sul MSRP. Il laptop-tablet viene dunque proposto al minimo storico sul sito web dell'ecommerce di Seattle e risulta attualmente il dispositivo più venduto nella categoria "Notebook convertibili 2 in 1".

La versione del Surface Pro 9 in sconto è quella con CPU Intel Core i7 di dodicesima generazione, grafica integrata Intel Iris Xe, 16 GB di RAM e 512 GB di SSD. Il display del dispositivo è un pannello PixelSense da 13" edge-to-edge con supporto touch per la penna digitale. Inoltre, il laptop dovrebbe garantire fino a 15,5 ore di autonomia e arriva con Windows 11 preinstallato.

In offerta, benché con uno sconto minore, troviamo comunque anche diverse altre configurazioni di Microsoft Surface Pro 9, tra le quali vi segnaliamo:

Surface Pro 9 con Intel Core i7 di 12° generazione, SSD da 256 GB e 16 GB di RAM, in sconto a 1.499 Euro (-21% sul MSRP di 1.889 Euro)

e 16 GB di RAM, in sconto a 1.499 Euro (-21% sul MSRP di 1.889 Euro) Surface Pro 9 con Intel Core i5 di 12° generazione, SSD da 256 GB e 16 GB di RAM, in sconto a 1.229,39 Euro (-26% sul MSRP di 1.669 Euro)

e 16 GB di RAM, in sconto a 1.229,39 Euro (-26% sul MSRP di 1.669 Euro) Surface Pro 9 con Intel Core i5 di 12° generazione, 8 GB di RAM e SSD da 256 GB, in sconto a 1.044,04 Euro (-21% sul MSRP di 1.329 Euro)

Vi ricordiamo inoltre che, sempre su Amazon, trovate diverse configurazioni di Surface Pro 9 in bundle con tastiera e penna nei colori Nero, Foresta, Platino e Zaffiro.