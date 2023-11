Amazon, crolla il prezzo delle Samsung Galaxy Buds Live: super sconto per il Black Friday

Continuano gli sconti del Black Friday 2023 di Amazon. In giornata odierna segnaliamo una riduzione molto interessante sugli auricolari True Wireless targati Samsung, le Galaxy Buds Live, su cui il colosso di Seattle propone una riduzione del 71% rispetto al prezzo di listino.

Di seguito i dettagli:

Samsung Galaxy Buds Live Auricolari True Wireless Open-type senza tappi In-Ear, Tre Microfoni, Controlli Touch, Ricarica Wireless, Cancellazione attiva del rumore, Nero [Versione Italiana]: 49 Euro (169 Euro)

Il prezzo molto conveniente ha fatto precipitare però le stime di consegna e nel momento in cui stiamo scrivendo la consegna a casa è garantita in 6-7 mesi, ma probabilmente si tratta del mancato allineamento e con il passare dei giorni tale stima calerà e gli auricolari arriveranno a casa a stretto giro di orologio.

Nessuna informazione sulla data di scadenza delle promozioni, ma come sempre in casi analoghi il nostro consiglio è di effettuare l'ordine a stretto giro di orologio per poter godere della promozione. Ricordiamo che Amazon in occasione del Black Friday 2023 permette di effettuare il reso dei prodotti acquistati durante il periodo promozionale fino al 31 Gennaio 2024.

Ricordiamo che, sempre in occasione del Black Friday 2023, Amazon permette di ottenere tre mesi di Amazon Music Unlimited gratis