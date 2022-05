Amazon, crolla il prezzo dello smartwatch Vodafone Neo Disney per bambini

Dopo aver trattato uno sconto di Amazon su un TV Philips, torniamo ad approfondire le promozioni in ambito tech lanciate dal noto portale e-commerce. In questo contesto, c'è un'offerta relativa allo smartwatch per bambini Vodafone Neo.

Scendendo maggiormente nel dettaglio, l'indossabile, che è realizzato in collaborazione con Disney, viene adesso proposto a un prezzo pari a 99 euro su Amazon Italia. Da quest'ultimo sito Web apprendiamo che generalmente il costo del prodotto sarebbe di 199 euro. In questo contesto, è dunque possibile ottenere un risparmio del 50%, ovvero lo sconto è di 100 euro.

In ogni caso, tenete bene a mente che, come indicato nel titolo dell'annuncio su Amazon, è richiesta la sottoscrizione di un servizio di connettività. Al netto di questo, lo smartwatch è chiaramente pensato per i più piccini e dispone di funzionalità di base come la ricezione delle chiamate (utili chiaramente, ad esempio, per i genitori), la presenza della chat, del meteo e del contapassi. L'esperienza è accompagnata da simpatici personaggi Disney e il dispositivo integra anche GPS, calendario e calcolatrice. Non manca la certificazione IP68 per la resistenza all'acqua.

Insomma, il crollo del prezzo del prodotto potrebbe fare gola a più di qualcuno. Attenzione solamente all'esigenza della Smart SIM Vodafone: i primi 3 mesi sono inclusi, poi si paga 4,99 euro al mese. Potreste in ogni caso volervi informare per bene prima di procedere all'acquisto, visto che si tratta di un dispositivo "atipico", magari leggendo anche le recensioni lasciate su Amazon dagli altri utenti e valutando eventualmente l'acquisto direttamente tramite Vodafone, dato che al momento in cui scriviamo anche in quel caso c'è uno sconto che porta il prezzo a 99 euro. Risultava in ogni caso interessante approfondire la proposta di Vodafone, considerando che non si vedono esattamente tutti i giorni prodotti di questo tipo.