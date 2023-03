Amazon, crolla il prezzo di un TV LG OLED 2022 per le offerte di primavera

Insieme al doppio sconto su Google Pixel 7 e 7 Pro, Amazon propone in occasione delle offerte di primavera una super promozione su un TV LG OLED del 2022, il cui prezzo crolla di 600 Euro.

Il modello interessato è l'OLED 77B26LA da 77 pollici, che viene proposto a 2199 Euro, 600 Euro in meno rispetto ai 2799 Euro di listino, con consegna senza costi aggiuntivi prevista per Lunedì 3 aprile 2023 per coloro che effettuano l'ordine in giornata odierna.

Il TV è dotato di processore a7 Gen 5, Dolby Vision, Dolby Atmos, due ingressi HDMI 2.1, VRR, Google Assistant ed Alexa, ed è basato sul sistema operativo webOS 22.

Il processore a7 Gen 5 con l'IA è in grado di ottimizzare automaticamente le immagini e l'audio in base a ciò che si sta guardando, ma molto interessanti sono le funzionalità legate al gaming come l'HDMI 2.1 che offre gameplay in 4K a 120fps, con VRR e Dolby Vision. Ovviamente, trattandosi di un televisore di ultima generazione è pronto per lo switch off ed integra lo standard DVB-T2 HEVC Main 10.

Amazon non offre il pagamento in cinque o dodici mensilità proprietario, ma solo quello con Cofidis che è soggetto all'approvazione e consiste in una linea di credito riutilizzabile. Questo può essere scelto direttamente nel carrello.