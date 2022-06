Amazon, crolla il prezzo del TV LG OLED C1 da 55 pollici

Nel giorno in cui arriva il nuovo volantino di Expert, anche Amazon punta sugli sconti e quando mancano sempre meno giorni al Prime Day 2022, il protagonista assoluto di oggi è il TV LG OLED C1 da 55 pollici, su cui è possibile risparmiare un’ottima somma di denaro rispetto al prezzo di listino.

Di seguito, nella fattispecie, i dettagli dello sconto:

LG OLED55C14LB Smart TV 4K 55", TV OLED Serie C1 2021 con Processore α9 Gen4, Dolby Vision IQ, Wi-Fi, webOS 6.0, FILMMAKER MODE, Google Assistant e Alexa Integrati, 4 HDMI 2.1, Telecomando Puntatore [Classe di efficienza energetica G]: 913,91 Euro

Almeno nel momento in cui stiamo scrivendo, però, la disponibilità è garantita solo su una unità, motivo per cui consigliamo di effettuare l’ordine rapidamente in caso d’interesse.

Amazon in questo caso non propone il pagamento in cinque o dodici rate mensili a tasso zero ed interessi zero, ma nonostante ciò si tratta di un’ottima promozione su uno dei TV di punta dell’anno in corso.

A livello tecnico è presente il processore a9 Gen 4 che grazie all’intelligenza artificiale è in grado di ottimizzare in automatico le immagini e l’audio per consentire agli utenti di vedere i contenuti come pensati dagli autori. Presente anche la Filmmaker Mode, oltre che il supporto Dolby Atmos e Dolby Vision IQ che come spiegato direttamente nella scheda tecnica permettono di godere a pieno dei contenuto.