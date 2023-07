Amazon: crolla il prezzo del ventilatore a torre smart nei giorni del caldo record

Andando oltre all'offerta Amazon su uno Smart TV di Samsung, vale la pena soffermarsi anche su altre iniziative promozionali lanciate dal ben noto portale e-commerce. Infatti, tra queste troviamo una possibilità di risparmio importante su un ventilatore a torre smart.

In questo luglio 2023 di grande caldo, Amazon ha infatti messo in offerta il modello Princess a un costo pari a 96 euro. Dalla versione nostrana del sito Web ufficiale dell'azienda di Andy Jassy si apprende che usualmente il prezzo consigliato ammonterebbe a 144,99 euro. In parole povere, si tratta di un possibile risparmio del 34%.

A conti fatti, insomma, si fa riferimento a uno sconto di 48,99 euro. Potrebbe insomma potenzialmente trattarsi di una buona occasione per tutti coloro che non hanno troppa voglia di alzarsi dal letto/divano per controllare il ventilatore a torre, visto che quest'ultimo può essere gestito anche mediante un'apposita applicazione per dispositivi mobili.

Non manca tra l'altro il supporto ai controlli vocali, ad esempio mediante Amazon Alexa. Tuttavia, in questo caso viene spiegato direttamente nell'annuncio Amazon che risulta obbligatorio abbinare un dispositivo apposito. Insomma, potreste voler approfondire per bene quali sono le funzionalità smart offerte dal prodotto prima di voler eventualmente procedere all'acquisto, ma di certo in un periodo come questo un'iniziativa promozionale del genere non passa inosservata.