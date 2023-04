Amazon fa crollare sotto i 1000 euro il prezzo del Samsung TV Neo QLED 8K

Non c'è solamente la pioggia di sconti Amazon su dispositivi Motorola a poter attirare l'attenzione degli appassionati di tecnologia in ambito di offerte Tech. Infatti, sul noto portale e-commerce è comparsa anche un'iniziativa promozionale importante su un televisore Neo QLED 8K di Samsung.

Scendendo maggiormente nel dettaglio di quanto proposto dalla versione italiana del portale ufficiale della società di Andy Jassy, su Amazon il costo del modello Samsung ‎QE55QN700BTXZT è ora pari a 999 euro. Stando a quanto si può leggere sul portale e-commerce, precedentemente il prezzo del televisore ammontava a 2.199 euro, dunque c'è di mezzo un possibile risparmio del 55%.

In parole povere, a conti fatti, è possibile usufruire di uno sconto di 1.200 euro. Si scende inoltre sotto la "barriera psicologica" dei 1.000 euro, dunque capite bene che la promozione di Amazon, che tra l'altro non vede di mezzo rivenditori (visto che il prodotto è venduto e spedito direttamente da Amazon), potrebbe rivelarsi potenzialmente "ghiotta" per un certo tipo di utente.

In ogni caso, la scheda tecnica di Samsung ‎QE55QN700BTXZT, che rappresenta un modello approdato sul mercato nel 2022, include un pannello con diagonale di 55 pollici e risoluzione 8K (7680 x 4320 pixel). Non mancano poi chiaramente tutte le funzionalità smart che ci si aspettano da un prodotto di questo tipo. Per il resto, se siete interessati ad approfondire al meglio il tutto, potreste voler dare un'occhiata direttamente al sito Web ufficiale di Samsung, dato che in quest'ultimo si scende maggiormente nel dettaglio in merito alle specifiche del televisore.