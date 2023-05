Amazon fa crollare sotto i 300 euro il prezzo dello Smart TV Android Sony

Non ci sono solamente laptop da gaming MSI in offerta su Amazon. Infatti, il ben noto portale e-commerce ospita molte altre iniziative promozionali in ambito Tech, tra cui rientra anche un'offerta importante relativamente a uno Smart TV di Sony.

Scendendo maggiormente nel dettaglio di quanto proposto dalla versione italiana del popolare portale ufficiale della società di Andy Jassy, ora il modello Sony BRAVIA KD-32W800 viene proposto a un prezzo pari a 299 euro. Da Amazon Italia si apprende che precedentemente il costo del prodotto ammontava a 449 euro.

Questo significa che di mezzo c'è un possibile risparmio del 33%, ovvero che risulta possibile usufruire di uno sconto di 150 euro. Da notare il fatto che sul noto portale e-commerce viene specificato che il modello a cui si fa riferimento rappresenta la versione 2021 del televisore, anche se non è in realtà ben chiaro quali siano le differenze rispetto all'edizione 2023.

In ogni caso, non si passa per rivenditori, visto che il prodotto viene venduto e spedito direttamente da Amazon. Per quel che concerne invece la scheda tecnica di Sony BRAVIA KD-32W800, quest'ultima comprende un pannello da 32 pollici con risoluzione HD Ready. Potrebbe dunque non trattarsi esattamente di un modello per tutti, ma si fa notare la presenza del sistema operativo Android (e di conseguenza di tutte le funzionalità smart del caso). Per il resto, potrebbe interessarvi fare riferimento direttamente al sito Web ufficiale di Sony, visto che in quest'ultimo si scende ulteriormente nel dettaglio delle specifiche del televisore.