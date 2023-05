Amazon fa crollare del 34% Redmi A1: lo smartphone costa solo 79 euro

Andando oltre alle offerte su Fire TV Stick su Amazon, torniamo a fare riferimento su queste pagine agli sconti lanciati in ambito Tech relativamente al popolare portale e-commerce. Infatti, in quest'ultimo si è fatto notare uno sconto relativo allo smartphone low cost Redmi A1.

Scendendo ulteriormente nel dettaglio di quanto proposto dall'iniziativa promozionale legata alla versione italiana del portale ufficiale dell'azienda di Andy Jassy, adesso il dispositivo indicato viene venduto a un prezzo pari a 79 euro tramite rivenditori. Stando a quanto si può apprendere dal portale di Amazon Italia, usualmente il costo del prodotto sarebbe di 119,90 euro. In parole povere, si fa riferimento a un possibile risparmio del 34%.

A conti fatti, insomma, lo sconto è di 40,90 euro. Niente male per un dispositivo che risulta low cost già in partenza. Potrebbe insomma potenzialmente trattarsi di un'occasione "ghiotta" per coloro che sono alla ricerca di uno smartphone Android che non costi troppo, magari non avendo chissà quali esigenze in termini di performance.

A proposito della scheda tecnica di Redmi A1, quest'ultima include un processore MediaTek Helio A22, un display Dot Drop da 6,52 pollici con risoluzione HD+ (1600 x 720 pixel), 2GB di RAM e 32GB di memoria interna. Se siete interessati al dispositivo, potreste in ogni caso voler dare un'occhiata direttamente al sito Web ufficiale di Xiaomi, visto che in quest'ultimo si scende maggiormente nel dettaglio delle caratteristiche dello smartphone.