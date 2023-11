Amazon fa crollare del 36% il prezzo di uno Smart TV Sony 4K 2023

Certo, il mese del Black Friday di Amazon è appena arrivato, ma in attesa del "momento clou" risulta già possibile accedere a delle offerte "antipasto". A tal proposito, potreste voler dare un'occhiata all'iniziativa promozionale riguardante un televisore smart di Sony del 2023.

Scendendo ulteriormente nel dettaglio di quanto proposto dalla versione italiana del portale ufficiale della società di Andy Jassy, il modello Sony BRAVIA KD-43X80L viene adesso proposto a un costo pari a 579 euro. Da Amazon Italia si apprende che usualmente il prezzo consigliato sarebbe di 899 euro, quindi si fa riferimento a un possibile risparmio del 36%.

Non serve insomma effettuare chissà quale calcolo per comprendere che c'è di mezzo uno sconto di 320 euro. Capite bene, quindi, che potrebbe potenzialmente trattarsi di un'occasione ghiotta per più di qualcuno. Questo anche considerando che si tratta di un modello di televisore approdato sul mercato nel 2023, dunque tutto sommato di recente uscita. Tra l'altro, non si passa per rivenditori, visto che il prodotto risulta spedito e venduto direttamente da Amazon.

Guardando alle caratteristiche tecniche di Sony BRAVIA KD-43X80L, il televisore presenta un pannello da 43 pollici con risoluzione 4K (3.840 x 2.160 pixel). Non mancano per il resto tutte le funzionalità smart del caso, ma per maggiori dettagli su quanto proposto potreste voler approfondire direttamente quanto esplicitato sul portale ufficiale di Sony.