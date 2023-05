Amazon fa crollare del 40% il costo dello Smart TV Nokia da 43 pollici

Al netto del fatto che si iniziano a intravedere le offerte Amazon di giugno 2023, risulta bene soffermarsi anche su ulteriori promozioni avviate contestualmente al popolare portale e-commerce. Infatti, nell'ambito di quest'ultimo è stato lanciato uno sconto importante su uno Smart TV Nokia da 43 pollici.

Scendendo maggiormente nel dettaglio di quanto proposto dalla versione nostrana del sito Web ufficiale di Andy Jassy, il modello Nokia Smart TV 43 viene adesso proposto a un prezzo pari a 270 euro mediante Amazon Italia. Da quest'ultimo sito Web si apprende che precedentemente il costo era di 449 euro, dunque di base c'è un possibile risparmio del 40%.

A conti fatti, insomma, si fa riferimento a uno sconto di 179 euro. Potrebbe dunque trattarsi di una buona occasione per un certo tipo di utente, considerando anche il fatto che si fa riferimento a un televisore che non costa troppo di base, nonché che il prodotto viene venduto e spedito direttamente da Amazon (senza passare per rivenditori).

In ogni caso, la scheda tecnica di Nokia Smart TV 43 include un pannello QLED da 43 pollici con risoluzione 4K UHD. Non manca poi il sistema operativo Android TV, dunque sono presenti tutte le funzionalità smart del caso. Presente ovviamente anche il supporto allo standard DVB-T2 legato al digitale terrestre.