Amazon fa crollare del 40% il prezzo del PC Lenovo con RTX 3060 Ti

Non c'è solamente l'offerta Amazon su iPhone 14 Plus ad attirare l'attenzione degli appassionati del mondo della tecnologia. Infatti, sul ben noto portale e-commerce sono disponibili molte iniziative promozionali in ambito Tech. Tra queste, si fa notare uno sconto su un PC di Lenovo con GPU RTX 3060 Ti.

Infatti, adesso il modello Lenovo IdeaCentre Gaming 5 17IAB7 viene proposto a un prezzo pari a 1.199 euro su Amazon. Dalla versione nostrana del portale ufficiale della società di Andy Jassy si apprende che precedentemente il costo del computer ammontava a 1.999 euro. Si fa dunque riferimento a un possibile risparmio del 40%.

A conti fatti, insomma, lo sconto è di 800 euro. Niente male per chi è alla ricerca di un preassemblato di questo tipo, considerando anche che si fa riferimento a un modello in esclusiva Amazon, che chiaramente viene venduto e spedito direttamente da quest'ultima (senza dunque passare per rivenditori). Ricordiamo che la scheda video è una NVIDIA GeForce RTX 3060 Ti, dunque si mira anche alle prestazioni lato gaming.

Per il resto, la scheda tecnica di Lenovo IdeaCentre Gaming 5 17IAB7 include un processore Intel Core i7-12700, 16GB di RAM e 1TB di SSD. Il sistema operativo è invece Windows 11, mentre la colorazione del case è quella Raven Black. Capite bene, insomma, che un utente che è solito guardare a computer di questo tipo potrebbe potenzialmente trovare il tutto intrigante.