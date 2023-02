Amazon fa crollare del 40% il prezzo del TV QLED 4K Hisense da 50 pollici

Non sono presenti solamente le offerte Amazon su smartwatch Amazfit. Infatti, il popolare portale e-commerce mette a disposizione degli utenti un buon numero di altre promozioni in ambito Tech. Tra queste, si fa notare uno sconto relativo a un TV QLED 4K Hisense da 50 pollici.

Scendendo maggiormente nel dettaglio, il prezzo del modello Hisense 50E78HQ è adesso sceso a 359,99 euro. In precedenza il costo del televisore era di 599 euro, dunque si fa riferimento a un possibile risparmio del 40%. Di mezzo c'è insomma uno sconto di 239,01 euro, che può potenzialmente rivelarsi intrigante per chi sta cercando un prodotto di questo tipo.

Si fa d'altronde riferimento a un televisore uscito nel corso del 2022, dunque non si va poi così tanto indietro nel tempo. Non mancano tutte le funzionalità smart del caso, grazie al sistema operativo VIDAA, mentre il pannello QLED dispone, oltre della già citata diagonale di 50 pollici, di risoluzione 4K (3840 x 2160 pixel).

Potrebbe insomma trattarsi di una buona occasione per più di qualcuno. Per il resto, se volete approfondire il modello di televisore coinvolto, potreste voler fare riferimento al portale ufficiale di Hisense, in cui risulta possibile trovare maggiori informazioni utili a effettuare un acquisto più ponderato.