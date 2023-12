Amazon fa crollare del 41% l'imponente TV LG OLED evo da 77 pollici

Andando oltre allo sconto Amazon su uno Smart TV Nokia low cost, vale la pena dare un'occhiata anche ad altre promozioni che potrebbero risultare interessanti per iniziare il 2024 come si deve. A tal proposito, è stato fatto crollare il costo di un imponente televisore LG OLED evo.

Scendendo maggiormente nel dettaglio di quanto proposto dalla versione italiana del portale ufficiale dell'azienda di Andy Jassy, il modello LG OLED77C34LA viene adesso proposto a un prezzo pari a 2.488,10 euro. Questo significa che si fa riferimento a un possibile risparmio del 41%, visto che da Amazon si apprende che usualmente il prezzo consigliato per il televisore ammonterebbe a 4.199 euro.

In parole povere, a conti fatti lo sconto è di 1.710,90 euro. Capite bene, insomma, che potrebbe potenzialmente trattarsi di una buona occasione per chi è alla ricerca di un televisore di una certa fascia, tra l'altro approdato sul mercato tutto sommato di recente (in quanto legato al 2023). Va detto però che, al netto del fatto che ovviamente la consegna slitta dopo Natale, al momento in cui scriviamo il numero di unità disponibili risulta limitato.

In ogni caso, guardando alla scheda tecnica di LG OLED77C34LA, quest'ultima include un pannello da 77 pollici con risoluzione 4K. Non mancano per il resto tutte le funzionalità smart che ci si aspettano da un modello di questo tipo, anche se per maggiori dettagli potreste voler fare riferimento direttamente al portale ufficiale di LG.