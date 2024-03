Amazon fa crollare del 41% il prezzo del caricatore Razer per il controller Xbox

Dopo aver dato un'occhiata ad un interessante sconto su un hard disk esterno per PC, torniamo a parlare delle ultime iniziative Tech di Amazon. Tra queste, spicca uno sconto importante sullo stand di ricarica Razer per controller Xbox.

Base di ricarica per controller Xbox in SUPER OFFERTA su Amazon

Il Razer Universal Quick Charging Stand for Xbox è ora disponibile al prezzo di 31,99 euro anziché 53,94 euro, come riportato dal sito Web italiano di Amazon, garantendo così uno sconto del 41%.

Questa base di ricarica, compatibile con qualsiasi controller Xbox - last-gen e next-gen - offre una ricarica completa in meno di tre ore tramite un sistema magnetico. Con una gamma di opzioni cromatiche tra cui scegliere, lo stand di ricarica si abbina perfettamente al controller Xbox; nell'offerta Amazon attuale, la colorazione disponibile è Pulse Red.

Basta collegare la base di ricarica a una porta USB della vostra console Xbox o PC per poter poi ricaricare agevolmente il controller Xbox. In definitiva, può rappresentare un buon acquisto per migliorare la vostra esperienza gaming senza dover spendere molti soldi.

Infine, vale la pena dare un'occhiata alla recente offerta Amazon sul laptop Acer dotato di GPU RTX 4050, acquistabile al prezzo conveniente di 999 euro. Dispone di un processore Intel Core i5-13420H, 16GB di RAM e 512GB di SSD. Lo schermo è da 15,6 pollici.