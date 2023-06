Amazon ha fatto crollare del 42% il prezzo di uno Smart TV 2023 di LG

Andando oltre ai grandi sconti Amazon su prodotti Samsung, vale la pena soffermarsi anche su altre iniziative promozionali relative al mondo Tech. Infatti, il popolare portale e-commerce ha messo in offerta in modo importante uno Smart TV 2023 di LG.

Scendendo maggiormente nel dettaglio, il modello LG 55QNED816RE viene proposto a un prezzo pari a 699 euro su Amazon Italia. Stando a quanto si può leggere nella versione nostrana del sito Web dell'azienda di Andy Jassy, precedentemente il costo del prodotto ammontava a 1.199 euro. Ciò a cui si fa riferimento è dunque un possibile risparmio del 42%.

A conti fatti, insomma, si tratta di uno sconto di 500 euro. Capite bene dunque che, considerando anche il fatto che si tratta di un modello uscito nel 2023 (dunque approdato da poco sul mercato) e che non si passa nemmeno per rivenditori (in quanto il prodotto risulta venduto e spedito direttamente da Amazon), potrebbe trattarsi di una buona occasione per più di qualcuno. Va detto, però, che al momento in cui scriviamo il numero di unità disponibili è limitato.

Per il resto, approfondendo la scheda tecnica di LG 55QNED816RE, troviamo un pannello da 55 pollici con risoluzione 4K, così come sono presenti tutte le funzionalità smart che ci si aspettano da una soluzione webOS 23. Potrebbe poi interessarvi dare un'occhiata direttamente al sito Web ufficiale di LG per maggiori dettagli, in quanto in quest'ultimo si scende maggiormente nel dettaglio delle specifiche.