Amazon fa crollare del 43% il prezzo dello Smart TV Samsung Neo QLED 8K

Non ci sono solamente offerte Amazon su tablet e laptop Lenovo a poter attirare l'attenzione di coloro che sono alla ricerca di novità in ambito Tech. Infatti, sul noto portale e-commerce sono state avviate molteplici promozioni, tra cui rientra uno sconto relativo a uno Smart TV Neo QLED 8K di Samsung.

Più precisamente, il modello Samsung QE85QN800AATXZT viene adesso proposto a un costo pari a 3.499 euro mediante la versione italiana del portale ufficiale della società di Andy Jassy e soci. Da Amazon Italia si apprende che generalmente il prezzo consigliato per il televisore sarebbe di 6.096,99 euro. In parole povere, di mezzo c'è un possibile risparmio del 43%.

Insomma, a conti fatti risulta possibile usufruire di uno sconto di 2.597,99 euro, come si evince da un rapido calcolo. Certo, il prezzo rimane non esattamente per tutti, ma si fa riferimento a un modello di fascia alta che magari più di qualcuno stava già tenendo d'occhio. Per il resto, vale la pena notare che il prodotto viene venduto e spedito direttamente da Amazon, dunque non si passa per rivenditori.

In ogni caso, la scheda tecnica di Samsung QE85QN800AATXZT comprende un pannello Neo QLED da 85 pollici con risoluzione 8K (7680 x 4320 pixel). Non mancano inoltre tutte le funzionalità smart che ci si possono aspettare da un televisore di questa caratura, ma per maggiori dettagli potreste voler fare riferimento al sito Web ufficiale di Samsung, in cui si scende maggiormente nel dettaglio del tutto.

L'offerta che hai appena letto ti attira molto ma acquistare online ti spaventa? Credi che per acquistare online in modo sicuro ti serva una carta di credito? É il momento di aprire un conto HYPE Next. Oltre a bonifici e pagamenti immediati a costo zero, ottieni subito un bonus di 20 euro una volta eseguita validamente la prima ricarica da spendere come vuoi e senza stress, grazie all'assicurazione sugli acquisti online inclusa nel conto. Se vuoi registrarti o passare ad HYPE Next, il costo è di soli 2,90 euro al mese, clicca qui!