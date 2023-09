Amazon fa crollare del 43% il prezzo dello smartphone Motorola moto e13

Andando oltre allo sconto Amazon sugli auricolari Xiaomi Redmi Buds 4 Lite, vale la pena dare un'occhiata anche ad altre iniziative promozionali lanciate dal popolare store e-commerce. Ad esempio, è attivo uno sconto importante sullo smartphone low cost Motorola moto e13.

Scendendo maggiormente nel dettaglio di quanto proposto dalla versione italiana del sito Web ufficiale dell'azienda di Andy Jassy, il dispositivo viene adesso venduto a un prezzo pari a 74 euro tramite rivenditori. Da Amazon Italia si apprende che usualmente il costo consigliato del prodotto ammonterebbe a 129,90 euro, quindi si fa riferimento a un possibile risparmio del 43%.

A conti fatti, dunque, di mezzo c'è uno sconto di 55,90 euro. Capite bene insomma che potrebbe potenzialmente trattarsi di un'occasione ghiotta per più di qualcuno. Questo anche considerando che si scende sotto alla "barriera psicologica" dei 100 euro, perlomeno per quel che riguarda la colorazione Cosmic Black. Al momento in cui scriviamo, infatti, la variante Creamy White viene proposta a un costo più elevato.

Per il resto, guardando alla scheda tecnica di Motorola moto e13, troviamo una batteria da 5.000 mAh, 2GB di RAM e 64GB di memoria interna. Per maggiori dettagli relativamente alle caratteristiche tecniche, però, potreste voler approfondire direttamente il portale ufficiale di Motorola, visto che in quest'ultimo viene spiegato maggiormente quanto offerto dal dispositivo.