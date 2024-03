Amazon fa crollare del 44% il prezzo di uno Smart TV QLED Samsung 2023

Non ci sono solamente offerte Amazon su prodotti Apple a poter attirare l'attenzione degli appassionati di tecnologia in questo periodo. Infatti, sul ben noto store e-commerce sono state lanciate diverse altre iniziative promozionali, tra cui uno sconto importante su uno Smart TV QLED di Samsung.

Scendendo maggiormente nel dettaglio di quanto proposto dalla versione italiana del portale ufficiale dell'azienda di Andy Jassy, il modello Samsung QE43Q60CAUXZT viene adesso proposto a un prezzo pari a 448,98 euro. Da Amazon Italia si apprende che usualmente il costo consigliato per il televisore ammonterebbe a 799 euro, dunque di mezzo c'è un possibile risparmio del 44%.

Non serve insomma effettuare chissà quale calcolo per comprendere che ciò a cui si fa riferimento è uno sconto, a calcoli fatti, di 350,02 euro. Capite bene. dunque, che potrebbe potenzialmente trattarsi di un'occasione ghiotta per chi è alla ricerca di un televisore che rientri nella fascia sotto i 500 euro. Tra l'altro, il prodotto viene venduto e spedito direttamente da Amazon, senza passare per rivenditori.

Guardando alla scheda tecnica di Samsung QE43Q60CAUXZT, quest'ultima include un pannello con diagonale di 43 pollici e risoluzione 4K. Non mancano per il resto tutte le funzioni smart del caso, ma potreste magari voler dare un'occhiata direttamente al portale ufficiale di Samsung per ulteriori dettagli.