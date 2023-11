Amazon fa crollare del 48% il prezzo degli auricolari Beats Studio Buds

Il Black Friday di Amazon sta immancabilmente proseguendo. D'altronde, mancano poche ore a quella che è l'effettiva giornata del 24 novembre 2023, dunque non possono che esserci grandi offerte in ambito Tech. A tal proposito, si fa notare uno sconto importante sugli auricolari Beats Studio Buds.

Scendendo maggiormente nel dettaglio di quanto proposto dalla versione italiana del portale ufficiale della società di Andy Jassy, quest'ultima mette adesso in vendita il prodotto a un prezzo pari a 99 euro. Da Amazon Italia si apprende che usualmente il costo consigliato per il prodotto sarebbe di 189,95 euro. Di mezzo, insomma, c'è un possibile risparmio del 48% (30% se si parte invece dal prezzo più basso recente).

Insomma, a calcoli fatti si fa riferimento a uno sconto di 90,95 euro. Capite bene, dunque, che potrebbe effettivamente trattarsi di una buona occasione per più di qualcuno, considerando anche che si scende sotto alla "barriera psicologica" dei 100 euro. Tra l'altro, non si passa nemmeno per rivenditori, visto che il dispositivo risulta venduto e spedito direttamente da Amazon.

Per il resto, ricordiamo che l'offerta rientra nella Settimana del Black Friday di Amazon. Quest'ultima proseguirà fino al 27 novembre 2023, quindi potreste voler tenere d'occhio in generale il noto portale e-commerce in questo periodo di grandi offerte.