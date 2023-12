Amazon fa crollare del 52% il prezzo del robot aspirapolvere smart LEFANT

Non ci sono solamente offerte su Amazon Fire TV Stick in questo periodo natalizio. Infatti, sul popolare portale e-commerce è comparsa anche una promozione che potrebbe fare gola a chi vuole sfruttare la tecnologia per le pulizie di casa, visto che è stato fatto crollare il prezzo del robot aspirapolvere smart LEFANT.

Scendendo maggiormente nel dettaglio di quanto proposto dalla versione nostrana del portale ufficiale dell'azienda di Andy Jassy, il modello LEFANT viene adesso venduto a un prezzo pari a 199,99 euro tramite rivenditori. Da Amazon Italia si apprende che il costo più basso recente è stato di 419,99 euro, dunque ciò a cui si fa riferimento è un possibile risparmio del 52%.

Non serve insomma effettuare chissà quale calcolo per comprendere che c'è di mezzo uno sconto di 220 euro. Capite bene, dunque, che potrebbe potenzialmente trattarsi di una buona occasione per chi è alle prese con le faccende di casa, considerando anche che si fa riferimento a un robot aspirapolvere smart.

Tra le caratteristiche del modello LEFANT rientra infatti anche la possibilità di controllare il robot tramite applicazione o comandi vocali (ad esempio, mediante Amazon Alexa). Chiaramente la proposta principale è la prima, come si legge nella descrizione: "Usa l'app Lefant per monitorare il percorso di pulizia, programmare il piano di pulizia, regolare il livello del volume di aspirazione/acqua, selezionare un'area da pulire, ecc. Nota: supporta solo Wi-Fi a 2,4 GHz".