Amazon fa crollare del 54% il prezzo del robot aspirapolvere smart Lefant

Andando oltre all'offerta Amazon su uno Smart TV Samsung, vale la pena tornare a fare riferimento in questa sede alle promozioni a cui il popolare store e-commerce ha dato il via. Infatti, potrebbe magari interessarvi approfondire anche il crollo di prezzo di un robot aspirapolvere smart di Lefant.

Approfondendo ulteriormente quanto proposto dalla versione nostrana del sito Web ufficiale della società di Andy Jassy, il prodotto viene ora venduto a un costo pari a 99,99 euro. Su Amazon Italia si legge che di recente, invece, il prezzo più basso era stato di 219 euro (ultimi 30 giorni). Questo significa che si fa riferimento a un possibile risparmio del 54%.

A conti fatti, dunque, si tratta di uno sconto di 119,01 euro. Capite bene, dunque, che potrebbe potenzialmente trattarsi di un'occasione ghiotta per chi è alle prese con le faccende di casa e vuole procede in modo smart, considerando anche che si rimane sotto alla fascia dei 100 euro. Vale però la pena esplicitare che il prodotto viene venduto tramite rivenditori.

In ogni caso, mediante l'applicazione Lefant risulta possibile gestire la potenza di aspirazione (fino a 2.200 Pa), la modalità di pulizia, il programma di pulizia e così via. Le funzioni smart non mancano di certo, insomma, anche se bisogna indicare, come d'altronde avviene spesso in questo ambito, che tutto funziona solamente sotto rete Wi-Fi a 2,4GHz.