Amazon fa crollare del 56% il prezzo di uno Smart TV Samsung OLED

Non ci sono solo sconti Amazon su TV Panasonic a poter attirare l'attenzione degli appassionati di tecnologia in questo periodo estivo. Infatti, sul popolare portale e-commerce sono disponibili parecchie altre iniziative promozionali. Potrebbe ad esempio interessarvi dare un'occhiata a quanto proposto relativamente a uno Smart TV OLED di Samsung.

Più precisamente, il modello Samsung QE55S95BATXZT viene adesso proposto a un prezzo pari a 1.110,99 euro dalla versione nostrana del portale ufficiale dell'azienda di Andy Jassy. Stando a quanto si può leggere nel contesto di quest'ultima, usualmente il prezzo consigliato del prodotto ammonterebbe a 2.499 euro. In parole povere, di mezzo c'è un possibile risparmio del 56%.

Si fa insomma riferimento, a conti fatti, a uno sconto di 1,388,01 euro. Capite bene dunque che potrebbe potenzialmente trattarsi di una buona occasione per chi è alla ricerca di un televisore di una certa fascia. Tra l'altro, si fa anche riferimento a un modello venduto e spedito direttamente da Amazon, quindi non si passa nemmeno per rivenditori.

Per il resto, la scheda tecnica di Samsung QE55S95BATXZT comprende un pannello da 55 pollici con risoluzione 4K (3840 x 2160 pixel), così come non mancano tutte le classiche funzionalità smart integrate. Nel titolo dell'annuncio di Amazon viene inoltre specificato la presenza del supporto ad alcune funzionalità relative all'HDMI 2.1, ma è solamente approfondendo quanto indicato dal portale ufficiale di Samsung che si apprende che ciò a cui si fa riferimento è, ad esempio, l'ALLM.