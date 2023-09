Amazon fa crollare del 68% il prezzo del TV Samsung 8K

Al netto delle offerte Amazon su Nothing Phone (1), vale la pena dare un'occhiata anche ad altre iniziative promozionali lanciate dal noto store e-commerce in ambito di prodotti Tech. A tal proposito, potreste voler approfondire un'importante promozione relativa a un televisore 8K di Samsung.

Scendendo maggiormente nel dettaglio di quanto proposto dal ben noto portale e-commerce, il modello Samsung QE75QN800BTXZT viene adesso proposto a un prezzo pari a 1.799,99 euro. Stando a a quanto si apprende da Amazon Italia, il costo consigliato per il prodotto ammonterebbe a ben 5.699 euro. Questo significa che risulta possibile usufruire di uno sconto del 68%.

Non serve insomma effettuare chissà quale calcolo per comprendere che c'è di mezzo un possibile risparmio di 3.899,01 euro. Capite bene, insomma, che potrebbe potenzialmente trattarsi di una buona occasione per chi è alla ricerca di un televisore con risoluzione 8K dall'ampia diagonale, tra l'altro appartenente a un brand blasonato. Il prodotto viene venduto e spedito direttamente da Amazon, dunque non si passa per rivenditori.

Per quel che riguarda la scheda tecnica di Samsung QE75QN800BTXZT, quest'ultima include anche tutte le funzionalità smart che ci si aspettano da un modello di questo tipo. Per maggiori dettagli sul televisore, originariamente uscito nel 2022, potreste però voler dare un'occhiata direttamente al portale ufficiale di Samsung.